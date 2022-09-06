Bayburt'un Demirözü ilçesine bağlı Çakırözü köyündeki camide imam olarak görev yapan Abdüllatif Kıraç'ın cenazesi, yakınları tarafından Bayburt Devlet Hastanesi morgundan alınarak Şingah Mahallesi'ndeki baba evine getirildi.

Evin önünde helallik alınmasının ardından cenaze, Yeni Camii'ye götürüldü.

Kıraç'ın cenazesi, burada kendisi gibi imam olan babası Alim Kıraç tarafından kıldırılan namazın ardından Asri Mezarlığı'na defnedildi.