Valilikten yapılan açıklamada, bazı kişilerin özel kalem personeli olarak kendini tanıtarak Vali Demirtaş, adına aradıklarını söyleyip, çeşitli gerekçelerle Valilik adına bağış ve yardım kampanyası adı altında para talebinde bulundukları ve bu şekilde dolandırıcılık yapmaya çalıştıklarının tespit edildiği vurgulandı.

Mardin Valiliği veya herhangi bir kamu kurumunun iş adamlarından ve hayırseverlerden telefon veya diğer iletişim araçlarıyla herhangi bir amaçla yardım toplama gibi bir talebi veya yönteminin kesinlikle bulunmadığına dikkat çekilen açıklamada, şöyle denildi:

"Sayın Valimizin yanı sıra herhangi bir kamu yöneticisinin adını kullanarak telefon ve benzeri yöntemlerle yardım adı altında para toplamaya çalışan dolandırıcılara hiçbir şekilde itibar edilmemesi ve böyle durumla karşılaşan vatandaşlarımızın Valilik özel kalem müdürlüğüne veya 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunması önemle rica olunur."