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Güncel
DHA 02.07.2024 14:58

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinliğinde yağlı direkte kazanan olmadı

Zonguldak’ın Kozlu ilçesinde Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen yağlı direkten bayrak düşürme yarışı 1 saat boyunca devam etti.

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinliğinde yağlı direkte kazanan olmadı

Yarışmaya katılan 6 kişi de bayrağı düşüremeyince 20 bin lira para ödülü sahibini bulamadı. Yağlı direkte şansını deneyenlere 2 bin lira katılım ödülü verildi.

Kozlu Limanında, saat 16.00’da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlamaları kapsamında su sporları yarışmaları düzenlendi. Kayık, kürek çekme ve yüzme yarışlarının yanı sıra katılımcılar canlı ördeği Karadeniz’in serin sularında yakalamaya çalıştı. Ördeği kovalayan kalabalık komik görüntüler ortaya çıkardı. Geçen senenin yağlı direk şampiyonu Erhan Çengelcik, ördeği yakalayan kişi oldu.

Uluslararası halk oyunları oynandı

Yöresel halk oyunlarının yanı sıra, Meksika ve Bulgaristan ekipleri de kendi gösterilerini sergiledi. Halk oyunları gösterileri vatandaşlardan alkış aldı.

Katılımcılara 2 bin lira ödül

Kutlamaların son etkinliği olarak 20 bin lira para ödüllü yağlı direkten bayrak düşürme yarışı düzenlendi. Koşarak yağlı direkte ilerlemeye çalışan 6 kişi 45 dakika boyunca uğraşsa da bayrağı düşürmeyi başaramadı. Hakem komitesi kararıyla sürünme ve sarılmayı da içeren serbest stilde bayrağa ulaşmaya çalışan katılımcılar bunda da başarılı olamayınca komite oyunu durdurma kararı verdi. Kimse bayrağı düşürerek ödüle sahip olamadı. Daha sonra tüm katılımcılara 2 bin lira para ödülü verildi. Yağlı direk yarışına vatandaşların ilgisinin yoğun olduğu görüldü. 

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