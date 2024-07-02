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Güncel
AA 02.07.2024 14:50

Hakkari'de tır ile minibüsün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

Hakkari'de tır ile minibüsün çarpıştığı trafik kazasında 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Hakkari'de tır ile minibüsün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

Kent girişindeki Sere Sola mevkisinde, sürücülerinin ismi öğrenilemeyen tır ile minibüs çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada devrilen tırın sürücüsü ve yanındaki 2 kişi ile minibüsün sürücüsü yaralandı.

AFAD, UMKE ve itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılarak ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan tır sürücüsünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle trafiğe kapatılan yol, minibüsün çekici ile kaldırılmasının ardından tekrar araç geçişlerine açıldı.

ETİKETLER
Hakkari AFAD UMKE 112 Acil Çağrı Merkezi Trafik Kazası
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