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Güncel
DHA 26.06.2023 14:11

Dede yadigarı otomobili 15 yıl sonra bulup yeniledi

Burdurlu iş insanı Aliihsan Babacan, 2006 yılında satılan dede yadigarı 1971 model otomobili 15 yıl sonra bulup yeniledi.

Dede yadigarı otomobili 15 yıl sonra bulup yeniledi
[Fotograf: DHA]

Burdur'da mermer sektöründe faaliyet gösteren iş insanı Aliihsan Babacan, dedesinin Almanya'dan getirdiği ve 2006 yılında satılan 1971 model Ford Consul marka otomobilini bulup, yeniden almak istedi.

Babacan, plaka ve şase numarasını emniyet ve sigorta şirketlerinden sorgulatarak, aracın Gaziantep'te olduğunu öğrendi. 2021 yılında otomobilin sahibiyle iletişime geçen Babacan, Gaziantep'e giderek dede yadigarını tekrar satın alıp, Burdur'a getirdi.

Yaklaşık 1,5 yıllık uğraşın ardından Babacan, otomobili orijinal parçalarla yeniden kullanılır hale soktu. Babası ile annesinin evlendiklerinde gelin arabası olarak kullanılan otomobilin beyaz olan rengini turuncuya çeviren Babacan, dede yadigarı otomobile gözü gibi bakmaya başladı.

"300 bin lira gibi bir masraf yaptım"

Aliihsan Babacan, "1971 yılında rahmetli dedemin Almanya'dan getirttiği aracı 2006 yılına kadar kullandık. 2006'da dedemin vefatından sonra aracı Burdur'da sattık. Araç önce Konya'ya sonra da Gaziantep'e satılmış. 2020 yılında aracı Gaziantep'te buldum ve satın aldım. Yaklaşık 1,5 yıl aracın bakımını orijinal olarak yaptırdım. Aracı oturduğum sitenin garajında muhafaza ediyorum. Yaklaşık 300 bin lira gibi bir masraf yaptım" dedi.

"Gaziantep'te olduğunu öğrendim"

Dedesinin hatırasını yaşatmak için böyle bir şey yaptığını söyleyen Babacan, "Burdur'un en güzel araçlarından birisiydi. Bizim de çocukluğumuzda araba sevdamız çok farklı idi. Bu arabada büyüdük. Araç kullanmasını bunda öğrendik. Bu aracı bulmak niyetim vardı. Yaklaşık 6 aylık bir çalışma ile plaka ve şase numarasından, Emniyet Müdürlüğü'nden, sigorta şirketlerinden sorgulatarak aracın Gaziantep'te olduğunu öğrendim. Aracın sahibine ulaştım. Pazarlığını yapıp satın aldım. Daha sonra baştan aşağı orijinal parçaları ile aracı yeniden toparladım" diye konuştu.

"Babamın, amcalarımın, arkadaşlarının gelin arabası oldu"

Babacan, "Yüksek rakamlar verenler oldu ama dede yadigarı aracı satmayı düşünmüyorum. Çocuklarıma bırakacağım` dedi. Gençlik yıllarında sürücü belgesine sahip olmadan arabayı kaçırdıklarını ve birçok arkadaşının bu araçta şoförlüğü öğrendiğini belirten Babacan, `Arkadaşlarım ararlar, 'bu aracın dili olsa da konuşsa' derler. Bu araç babamın, amcalarımın, arkadaşlarının gelin arabası olarak kullanıldı. Bana geçtikten sonra da arkadaşlarıma gelin arabası olarak verdim. Talep eden olursa nostalji yaşamaları için gelin arabası olarak veririm" ifadelerini kullandı.

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