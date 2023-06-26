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Güncel
İHA 26.06.2023 13:45

Ayı tehdidine Karadeniz usulü çözüm

Gümüşhane'de evlerine ayı dadananlar çareyi çivili kapı ve eşikler yapmakta buldu.

Ayı tehdidine Karadeniz usulü çözüm
[Fotograf: İHA]

Koruma altında olması nedeniyle vurulması yasak olan hayvanların başında gelen ama diğer yandan da vatandaşların hem bağ hem de yayla evlerinin en büyük tehdidi olan ayılar için çözüm Gümüşhane’den geldi.

Torul ilçesine bağlı Yücebelen köyünün Büyük Silve Yaylasındaki vatandaşlar her yıl kış uykusundan uyandıktan sonra yayla evlerine girerek yiyecek bulmak için buzdolabından kapılara kadar evleri paramparça eden ayılardan korunmak için çivi ve vida çakılı kapı ve eşiklerle ayıların önüne geçti.

Sıcak yaz günlerinde hayvancılık yapmak için denizden 2 bin 285 metre yüksekte bulunan yaylaya giden Ali Özcan, kurdukları düzenekle ayı tehdidinden kurtulduklarını anlattı.

"Ayılardan çok çekiyoruz"

Bu zamana kadar başta kendi yaylaları olmak üzere hem köylerinde hem de civar yaylalarda ayılardan çok çektiklerini ve çok zararını gördüklerini ifade eden Özcan, "Ayılardan çok çekiyoruz. Ayılar her zaman kar kalkmaya başladığı zaman kapıları kırıyor, içerileri kırıyor, çok zarar veriyor bize. Her yıl oluyor ve hiçbir şekilde baş edemedim. En son çare kapıları vidalama sistemi ve çivi çakmakta buldum. Daha giremiyor artık" dedi. 

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