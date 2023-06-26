Aydın’da 90 kök kenevir ele geçirildi

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Yenipazar İlçe Jandarma Komutanlığı uyuşturucu madde İmal ve ticaretini yapan şahıslara yönelik koordineli çalışma başlattı.

Yenipazar Hatipkışla Mahallesi Çamköy Yaylası ormanlık alan ile (N.A), (Ö.A) isimli şüpheli şahısların Çine’de bulunan ikametlerinde ve eklentilerinde yapılan aramada 90 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Şüpheli şahıslar yakalanırken, olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi.