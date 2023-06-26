Bakan Işıkhan, deprem bölgesinde inceleme yaptı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bir dizi temaslarda bulunduğu Adıyaman’da yaptığı toplantı ve açıklamaların ardından Adıyaman Organize Sanayi Bölgesinde bulunan konteyner kente geçti.

Burada incelemelerde bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, depremzedelerle de bir araya gelerek sorun ve sıkıntıları dinledi.

Depremzedelerin taleplerini de tek tek not aldıran Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, daha sonra Adıyaman Çalışma ve Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne geçti.

Burada çalışmalar hakkında bilgiler alan Bakan Vedat Işıkhan, daha sonra Adıyaman İŞKUR Müdürlüğüne geçerek buradaki çalışanlarla tek tek sohbet ederek çalışmalar hakkında bilgiler aldı.