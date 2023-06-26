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Güncel
İHA 26.06.2023 13:30

Bakan Işıkhan, deprem bölgesinde inceleme yaptı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Adıyaman’daki konteyner kentte inceleme yaptı, depremzedelerle bir araya geldi.

Bakan Işıkhan, deprem bölgesinde inceleme yaptı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bir dizi temaslarda bulunduğu Adıyaman’da yaptığı toplantı ve açıklamaların ardından Adıyaman Organize Sanayi Bölgesinde bulunan konteyner kente geçti.

Burada incelemelerde bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, depremzedelerle de bir araya gelerek sorun ve sıkıntıları dinledi.

Depremzedelerin taleplerini de tek tek not aldıran Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, daha sonra Adıyaman Çalışma ve Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne geçti.

Burada çalışmalar hakkında bilgiler alan Bakan Vedat Işıkhan, daha sonra Adıyaman İŞKUR Müdürlüğüne geçerek buradaki çalışanlarla tek tek sohbet ederek çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

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Adıyaman Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Deprem Vedat Işıkhan
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