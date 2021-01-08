Valilikten yapılan açıklamaya göre, Uçar, beraberindeki DATÜB Erzincan Temsilcisi Vahit Mirza, Üzümlü Yunus Emre Mahallesi Muhtarı Elmira Elisagil ile Vali Makas'ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.

Ziyarette DATÜB heyeti, Ahıskalıların yaşadığı Üzümlü ilçesinde yapılan çalışmalar ve planlanan projelerle ilgili Vali Makas'a bilgi verdi.

Vali Makas da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, heyete çalışmalarında kolaylık diledi.