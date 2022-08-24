Haber Giriş: 24 Ağustos 2022 Çarşamba 23:55Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Dar gelirliye destek paketinin detayları açıklandı...
Hükümet, icra ve haciz sorununu çözmek için yeni bir paket hazırladı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, dar gelirliye destek paketinin detaylarını açıkladı. İşte Dar gelirliye destek paketinin detayları...
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, dar gelirliye destek paketinin detaylarını açıkladı.
*Elektrik, su, doğalgaz borçlarının bir kısmını devlet karşılayacak.
*Dar gelirlilerin icralık borçları tasfiye edilecek. Hazırlanan pakete göre 6 milyon kişinin 30 milyar liralık borcu tasfiye edilecek.
*Yaklaşık 5 milyon ailenin 2 bin liraya kadar borcu icradan düşecek.
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