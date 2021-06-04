Dünya Çevre Günü dolayısıyla gerçekleştirilen çalışma kapsamında 3 dalgıç, su altı temizliği yaptı. Ayrıca daha önce denizden çıkarılan atıklar da sergilendi.

Dalgıçların 3 saat süren dip temizliğinde şişe ve plastik bardakların yanı sıra motosiklet, otomobil lastiği, silah, telefon, matkap, kablo, elektrikli ısıtıcı ve darbuka gibi çeşitli malzemeler çıkarıldı.

Öte yandan temizlik sırasında sahilden geçen vatandaşlar da denizden çıkarılanları görünce şaşkınlık yaşadı.