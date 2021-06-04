Haber Giriş: 4 Haziran 2021 Cuma 16:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bolu'da kaza: 1 ölü, 2 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde hafif ticari aracın park halindeki tıra çarpması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, iki kişi yaralandı.
Ankara istikametinde seyreden Hüseyin S.'nin kullandığı hafif ticari araç, Yukarısoku mevkisinde emniyet şeridinde park halindeki Murat Ö. idaresindeki tıra arkadan çarptı.
Hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan Berke Ahmet K. kaza yerinde hayatını kaybetti.
Ağır yaralı sürücü Hüseyin S. ile Enes Şahan A., 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kocaoğlu'nun cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Kaza nedeniyle Ankara istikametinde ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı.
Öte yandan, olay yerinde bir otomobil ile tırın çarpışması sonucu bir kaza daha meydana geldi.
Bu kazada yaralanan olmazken, ulaşım bir süre daha aksadı.
Etiketler: Bolu Trafik Kazası
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