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Güncel
İHA 30.06.2023 09:26

Cüzdanı çalınınca ağır hasarlı binanın damına çıkarak intihara kalkıştı

Adana’da cüzdanı çalınan bir kişi, depremde ağır hasar gören 16 katlı binanın damına çıkarak intihar etmek istedi. Polis ekipleri şahsı ikna ederek aşağı indirdi.

Cüzdanı çalınınca ağır hasarlı binanın damına çıkarak intihara kalkıştı
[Fotograf: İHA]

Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi Ahmet Sapmaz Bulvarı’nda meydana gelen olayda Emre T., cüzdanı çalındığı için depremlerde ağır hasar gören 16 katlı apartmanın damına çıkarak intihar etmek istedi.

Çevredeki vatandaşlar apartmanın damından birinin sarktığını görmesi üzerine durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Cüzdanı çalınınca ağır hasarlı binanın damına çıkarak intihara kalkıştı

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri E.T’in atlama ihtimali sebebiyle hava yastığı açtı.

Asayiş Şubeye bağlı Cinayet Büro Amirliğindeki müzakereci polis yaklaşık 45 dakikalık uğraşlar sonucunda E.T’yi ikna ederek aşağı indirdi.

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