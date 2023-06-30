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Güncel
İHA 30.06.2023 09:22

Mobil kurban kesim yerleri rağbet gördü

Erzurum Büyükşehir Belediyesi kurbanlarını kestirmek isteyen vatandaşlar için mobil kesim konteynerlerinde hizmet verdi.

Mobil kurban kesim yerleri rağbet gördü

Tüm ikazlara rağmen boş arsalarda, sokak araları veya apartman bahçelerinde kurban kesimine sıkça rastlanan Erzurum’da, Büyükşehir Belediyesi beş yerde kurduğu mobil kesim konteynerleri ile vatandaşlara rahat ve hijyen imkanı sunan ortamlar oluşturdu.

Büyükşehir Belediyesi’nin Doğu Anadolu Canlı Hayvan Borsası, Dadaşkent , Yıldızkent, Yenişehir Girişi ve Şükrüpaşa’da mobil kurban kesim konteynerlerine vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği gözlendi. Bayramın birinci günü kurbanlıklarını daha önce yaptıkları başvuru sırasında kendilerine belirtilen saatte getiren vatandaşlar bin 950 TL karşılığında etlerini teslim aldılar. 

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