Vali Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar, İl Kültür ve Turizm Müdürü Alper Lütfi Göncü, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Garip Gümüş, Niğde Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Alpaslan Düzgün, siyasi parti temsilcileri ve davetliler, Ömer Halisdemir Meydanı'nda konuşlanan tırı gezdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Kayseri Bölge Müdürü Mehmet Uğurlu, ziyaretçilere tır hakkında bilgi verdi.

Vali Şimşek, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, "Amaç, ülkemizin zenginlikleri olan teknolojileri, kazanımları halkımıza tanıtmak. Özellikle milli gururumuz olan insansız hava araçlarının sunumları tırda mevcut. Niğdelileri, bu tırı ziyaret etmeye davet ediyorum." dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tırı, yeni tip koronavirüs tedbirleri alınarak, 28 Mayıs saat 20.00'ye kadar ziyaret edilebilecek.