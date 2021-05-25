Hacıbektaşoğlu, tesisi gezdi, çalışmalar hakkında firma yetkililerinden bilgi aldı.

Tesisin montaj ve inşaat çalışmalarının devam ettiğini belirten Hacıbektaşoğlu, çinko yatırım tesisinin Siirt'in sosyo-ekonomik gelişimi ve kalkınmasında önemli bir itici güç olacağını söyledi.

Tamamlanması halinde Orta Doğu'nun en büyük çinko tesisi olacağını ifade eden Hacıbektaşoğlu, şunları kaydetti:

"İlk fazı itibarıyla yıllık 50 bin ton külçe elde edilecek tesiste, ilk etapta 1000 kişiye istihdam sağlanacak. Önümüzdeki yıllarda Siirt, özellikle enerji, madencilik, tarım ve hayvancılık ile turizm alanlarında cazibe merkezi haline gelecek. İlimizin ekonomisine büyük bir katma değer katacak tesisin diğer yatırımcılara da örnek olmasını temenni ediyorum."

Ziyarette Siirt Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Vekili Fuat Özgür Çalapkulu ve ilgili kurum müdürleri de yer aldı.