Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Altunok, Silifke Kaymakamı Namık Kemal Nazlı ile Bahçederesi ve Keben mahallelerini ziyaret etti.

Mahalle muhtarları ve vatandaşlarla bir araya gelen Altunok, meydana gelen yangınların kısa sürede kontrol altına alındığını belirtti.

Vatandaşlardan yangına karşı duyarlı olmalarını isteyen Altunok, "Özellikle yaz aylarında artan yangınların başlıca sebepleri piknik, bahçe temizliği ve anızların yakılmasıyla ilgilidir. Çeşitli nedenlerle bahçelerde ve tarlalarda yakılan ateşler, yangınlara davetiye çıkarmaktadır." ifadelerini kullandı.​​​​​​​​​​​​​​