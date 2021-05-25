Kışın yüzeyinin tamamen buzla kaplanması dolayısıyla yerli ve yabancı turistleri cezbeden Çıldır Gölü, yazın da doğal güzellikleri ve kuş türleriyle adından söz ettiriyor.

Havaların ısınmaya başladığı son günlerde Çıldır ilçesine bağlı Gölebakan ve Gölbelen köyleri bölgesindeki sazlıkta binlerce sineğin toplu uçuşu kameraya yansıdı.

Bölgede oluşan yağış öncesi bir araya gelen sinek topluluğunun yerden gökyüzüne doğru uçuşu ilgi gördü.

Dakikalarca gökyüzüne doğru metrelerce uzunlukta uçuşan sinekler, rüzgar ve beraberindeki yağış ile gözden kayboldu.

Sineklerin topluca uçuştuğu doğa olayı çevredekilerin de ilgisini çekti.

Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Entomoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Entomoloji Uzmanı Prof. Dr. Feza Can, AA muhabirine, söz konusu sineklerin türleri ve konumlarına ilişkin net bilginin elde edilebilmesinin bölgede yapılacak çalışmayla mümkün olacağını söyledi.

Bu tür olaylara farklı zamanlarda rastlanıldığına dikkati çeken Can, "İklim koşullarının birçok canlının yayılışı ve hayatta kalışına büyük oranda etkili olduğunu düşünüyoruz. İklim değişikliğinin bazı böcek türlerini yok olma tehlikesi ile karşı karşıya bıraktığı gibi bazı türlerin ise zaman zaman salgın yapacak boyutta popülasyonlarını yükseltmelerine neden olduğu bir gerçektir. Çıldır Gölü sazlığındaki bu görüntüye yansıyan türler hakkında net bilgi ise ancak alanda yapılacak çalışmayla mümkün." dedi.

Vatandaşlardan Alpay Yılmaz da böyle bir manzara ile ilk kez karşılaştığını belirterek, "İlginç bir manzara. Öbek öbek sinek toplulukları adete sazlığı kapatmış. İlk başlarda sanki alana bir sis çökmüş gibi gördük. Bu alana yaklaştıkça aracımızı park ettik, gerçekten enteresan bir manzara. Unutmayacağım bir an." ifadesini kullandı.