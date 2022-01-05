Vali Ürgen Parkı'nda konuşlandırılan tırda, ziyaretçiler holografik sunucu tarafından karşılanırken, "Sanal manken", "Sihirli ayna deneyim alanı", "Harekete duyarlı ekran", "Yeşil perde deneyimi" ve "3 boyutlu sanal kutu" vatandaşların beğenisine sunuluyor.

Tırdaki interaktif deneyim alanında, İnsansız Hava Aracı (İHA) ile uçuş tecrübesi yaşanıyor. Uçuşun ardından "dijital uçuş sertifikası" alınabiliyor.

Yeşil perde deneyimi bölümünde ise özel materyal önünde fotoğraf çektiren ziyaretçiler, daha önce belirlenen bir ortamdaymış gibi gösteriliyor ve buna ilişkin görsel vatandaşlarla paylaşılıyor.

Mobil İletişim Tırı'nda incelemelerde bulunan Hatay Vali Yardımcısı Aydın Tetikoğlu, tüm vatandaşları tırı gezmeye çağırdı.

Tırın Hatay'da olmasından memnuniyet duyduklarını belirten Tetikoğlu, emeği geçenlere teşekkür etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Adana Bölge Müdürü Mustafa Keleş de "Ülkemizin tarihi ve kültürel değerlerini ve araştırmalarını dijital ortamda sunan bir projeyle bugün Hatay’dayız. Burası 47. ilimiz, bundan sonra 5 ilimiz kaldı. Şubatın ortasında bu faaliyetimiz tamamlanmış olacak." dedi.

Dijital tır, 7 Ocak'a kadar 10.30-17.30 saatlerinde ziyaret edilebilecek.