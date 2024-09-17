Parçalı Bulutlu 25.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
TRT Haber 17.09.2024 16:30

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Yıllık enflasyon 23,5 puan düştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kütahya'daki Türkiye Buluşmalarında enflasyonun düşüş eğiliminde olduğunu söyledi. "Yıllık enflasyonda son 3 ayda 23,5 puanlık bir düşüş gerçekleşti" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Yıllık enflasyon 23,5 puan düştü
[Fotograf: AA]

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Kütahya'da Türkiye Buluşmaları programında konuştu.

Enflasyonun hazirandan itibaren düşüş eğilimine girdiğini vurgulayan Yılmaz, "İnşallah bu eğilim devam edecek. Eylül ayı enflasyonu açıklandığında göreceğiz ki 40'lı rakamlara inmiş olacak. Şu anki tahminimiz öyle. Eylül ayında 50'nin altını göreceğiz. Yıl sonunda ise orta vadeli programdaki tahminimiz yüzde 41,5" ifadesini kullandı.

Merkez Bankası'nın rezervlerinin arttığına da dikkati çeken Yılmaz, "Dünyada 3 kredi derecelendirme kuruluşunun not artırdığı tek ülke olduk" dedi.

Yılmaz, enflasyonu gelecek yılın sonunda yüzde 17,5'e düşürmeyi hedeflediklerini ifade ederek, 2026'da ise tek haneli rakamlara indirmek için kararlı olduklarını belirtti. Son 2 yılda depremin yaralarını sarmak için 2 trilyon lira civarında kaynak ayırdıklarını bildiren Yılmaz, "Yüz binlerce konutu yeniden inşa ediyoruz. 200 binini inşallah bu yıl sonu, toplam 450 binini de gelecek yılın sonunda veya 2026'nın en geç ortalarında tamamlamış olacağız. Bundan ibaret değil. Bir taraftan da altyapılar tahrip oldu. Yollar, tüneller, köprüler; bütün bunları tamir ediyoruz. Bir diğer yandan da bu bölgelerdeki ekonomik, sosyal hayatı canlandırıyoruz" diye konuştu.

ETİKETLER
Cevdet Yılmaz Enflasyon Kütahya
Sıradaki Haber
Çankırı'da çıkan yangında yaklaşık 2 bin saman balyası yandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:14
Orgeneral Gürak, Azerbaycan Hava Kuvvetleri Komutanı'nı kabul etti
17:04
Aydın'da 8 tonu aşkın sahte zeytinyağı ele geçirildi
16:58
31 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
17:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sporun birleştirici gücüne ihtiyacımız var
16:28
Bakan Bolat: Enflasyon 3 ayda 24 puan azaldı
16:21
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile TİSK arasında protokol imzalandı
TEKNOFEST'in İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması'nın finali Mersin'de başladı
TEKNOFEST'in İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması'nın finali Mersin'de başladı
FOTO FOKUS
Yurt dışına kaçmak isteyen FETÖ'cülere Kıskaç-28 opersayonu
Yurt dışına kaçmak isteyen FETÖ'cülere Kıskaç-28 opersayonu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ