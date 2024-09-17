Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Yıllık enflasyon 23,5 puan düştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Kütahya'da Türkiye Buluşmaları programında konuştu.

Enflasyonun hazirandan itibaren düşüş eğilimine girdiğini vurgulayan Yılmaz, "İnşallah bu eğilim devam edecek. Eylül ayı enflasyonu açıklandığında göreceğiz ki 40'lı rakamlara inmiş olacak. Şu anki tahminimiz öyle. Eylül ayında 50'nin altını göreceğiz. Yıl sonunda ise orta vadeli programdaki tahminimiz yüzde 41,5" ifadesini kullandı.

Merkez Bankası'nın rezervlerinin arttığına da dikkati çeken Yılmaz, "Dünyada 3 kredi derecelendirme kuruluşunun not artırdığı tek ülke olduk" dedi.

Yılmaz, enflasyonu gelecek yılın sonunda yüzde 17,5'e düşürmeyi hedeflediklerini ifade ederek, 2026'da ise tek haneli rakamlara indirmek için kararlı olduklarını belirtti. Son 2 yılda depremin yaralarını sarmak için 2 trilyon lira civarında kaynak ayırdıklarını bildiren Yılmaz, "Yüz binlerce konutu yeniden inşa ediyoruz. 200 binini inşallah bu yıl sonu, toplam 450 binini de gelecek yılın sonunda veya 2026'nın en geç ortalarında tamamlamış olacağız. Bundan ibaret değil. Bir taraftan da altyapılar tahrip oldu. Yollar, tüneller, köprüler; bütün bunları tamir ediyoruz. Bir diğer yandan da bu bölgelerdeki ekonomik, sosyal hayatı canlandırıyoruz" diye konuştu.