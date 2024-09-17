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Güncel
AA 17.09.2024 16:11

Uşak'ta iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Uşak-Afyonkarahisar kara yolunda iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Uşak'ta iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Uşak-Afyonkarahisar kara yolunda ilerleyen H.T.V. (26) yönetimindeki otomobil, Çarıkköy yakınlarında tali yoldan çıkan H.Ç. (68) idaresindeki otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü H.T.V ile yanındaki F.N.B. (18) ve H.N. (25) ile diğer aracın sürücüsü H.Ç. ile eşi E. Ç. (69) yaralandı. Yaralılar, ambulansla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

E.Ç., kaldırıldığı Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan yol, otomobillerin kaldırılmasının ardından tekrar açıldı.

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