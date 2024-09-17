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Güncel
AA 17.09.2024 15:38

Diyarbakır'da 2 otomobile düzenlenen silahlı ve taşlı saldırıya ilişkin 6 şüpheli gözaltına alındı

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde 2 otomobile düzenlenen silahlı ve taşlı saldırıyla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır'da 2 otomobile düzenlenen silahlı ve taşlı saldırıya ilişkin 6 şüpheli gözaltına alındı

İlçe merkezindeki bir kına töreninden dönenlerin bulunduğu 2 otomobile dün kırsal Yeşilli Mahallesi'nde aralarında husumet bulunduğu öğrenilen bazı akrabaları tarafından silahla ve taşla saldırıda bulunuldu.

Çocuk ve kadınların da bulunduğu araçlarda can kaybı ve yaralanma olmadı.

Saldırıda, kent merkezindeki hastaneye gidenlerin bulunduğu karşı yönden gelen bir otomobile de mermi ve taş isabet etti.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

Saldırıya ilişkin 6 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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