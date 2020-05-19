Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul’da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına kayıtlı ailelerin çocuklarına 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı hediyesi olarak gönderdiği bisikletlerin bir kısmı Esenler Kaymakamı Adil Karataş tarafından teslim edildi.

Esenler Stadyumu önüne getirilen 70 bisiklet, çoğunluğu öksüz ve yetimlerin olduğu çocuklara teslim edilmek üzere ilçe kaymakamlığı görevlilerince araçlara yerleştirildi.

Esenler Kaymakamı Adil Karataş, Mehtap Yağmur Bardak (13) ile Havvanur Özdemir’in (9) yaşadığı eve giderek çocuklara bisikletlerini teslim etti. Yeni bisikletlerine binen çocuklar ise, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti.