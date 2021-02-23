Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Ankara Valiliği Eğitim Tesisleri Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.

20 bin öğretmen ataması yapılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara Valiliği Eğitim Tesisleri Toplu Açılış Töreni'nde öğretmen ataması yapılacağını duyurdu. 20 bin öğretmen ataması ilerleyen aylarda gerçekleşecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Öğretmen adaylarımızla bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Önümüzdeki aylarda 20 bin öğretmenimizin daha ataması yapacağız. Bu öğretmenlerimizin de katılımıyla yolumuza çok daha güçlü bir şekilde devam edeceğiz" dedi.