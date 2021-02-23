Haber Giriş: 23 Şubat 2021 Salı 14:38Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğretmenlere atama müjdesi... 20 bin öğretmen ataması...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 20 bin öğretmen ataması yapılacağını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan " Önümüzdeki aylarda 20 bin öğretmenimizin atamasını yapacağız" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Ankara Valiliği Eğitim Tesisleri Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.
20 bin öğretmen ataması yapılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara Valiliği Eğitim Tesisleri Toplu Açılış Töreni'nde öğretmen ataması yapılacağını duyurdu. 20 bin öğretmen ataması ilerleyen aylarda gerçekleşecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Öğretmen adaylarımızla bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Önümüzdeki aylarda 20 bin öğretmenimizin daha ataması yapacağız. Bu öğretmenlerimizin de katılımıyla yolumuza çok daha güçlü bir şekilde devam edeceğiz" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzdeki aylarda 20 bin öğretmenimizin daha atamasını yapacağız. pic.twitter.com/jLLUZ746i3— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 23, 2021
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