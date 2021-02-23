Bir ihbarı değerlendiren Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Kocaeli merkezli 9 ilde internet sitelerine verilen ilanla karşılıksız konteyner satışı yapıldığını tespit etti.

Teknik ve fiziki takip sonucu şüphelileri tespit eden polis, Kocaeli ve 8 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 40 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerden 31'i emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 9 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, söz konusu dolandırıcılık olayıyla ilgili daha önce gözaltına alının 3 kişinin tutuklandığı belirlendi.