Haber Giriş: 23 Şubat 2021 Salı 14:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
'Konteyner dolandırıcılığı' operasyonu: 40 kişi gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonda, internet sitelerine verdikleri ilanla 31 ilde 88 kişiyi konteyner satışı bahanesiyle dolandırdıkları iddia edilen 40 kişi yakalandı.
Bir ihbarı değerlendiren Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Kocaeli merkezli 9 ilde internet sitelerine verilen ilanla karşılıksız konteyner satışı yapıldığını tespit etti.
Teknik ve fiziki takip sonucu şüphelileri tespit eden polis, Kocaeli ve 8 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 40 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerden 31'i emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 9 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Öte yandan, söz konusu dolandırıcılık olayıyla ilgili daha önce gözaltına alının 3 kişinin tutuklandığı belirlendi.
Etiketler: Dolandırıcılık Emniyet Genel Müdürlüğü İnternet
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