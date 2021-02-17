Haber Giriş: 17 Şubat 2021 Çarşamba 16:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhuriyeti Başsavcısı Aliyev'i kabul etti
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhuriyeti Başsavcısı Kamran Aliyev ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhuriyeti Başsavcısı Kamran Aliyev ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.
Etiketler: Cumhurbaşkanlığı
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