Hakkari'de kış koşulları kendini iyiden iyiye hissettirmeye başladı. Kent genelinde eğitime verilen ara Çukurca ilçesini da kapsadı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçedeki okullarda eğitime 1 gün ara verildi.

Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmede, "İlçemiz genelinde devam eden kar yağışı, olumsuz hava ve ulaşım koşulları nedeniyle 24 Aralık Cuma günü eğitim-öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir" denildi.