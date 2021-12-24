Haber Giriş: 24 Aralık 2021 Cuma 10:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çukurca'da kar nedeniyle eğitime ara
[Fotoğraf: Arşiv/İHA]
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle kent genelinin yanı sıra ilçedeki okullarda da eğitime 1 gün ara verildi.
Hakkari'de kış koşulları kendini iyiden iyiye hissettirmeye başladı. Kent genelinde eğitime verilen ara Çukurca ilçesini da kapsadı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçedeki okullarda eğitime 1 gün ara verildi.
Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmede, "İlçemiz genelinde devam eden kar yağışı, olumsuz hava ve ulaşım koşulları nedeniyle 24 Aralık Cuma günü eğitim-öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir" denildi.
Etiketler: Buzlanma Hakkari Kar Yağışı
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