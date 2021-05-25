Hakkari merkeze yaklaşık 80 kilometre uzaklıkta bulunan yaklaşık 10 bin nüfuslu Çukurca'daki çeltik üretimi ise geleneksel yöntemlerle yapılıyor.

Arazi şartları nedeniyle tarım makinelerinin giremediği tarlalarda dayanışmanın en güzel örneğini sergileyen çiftçiler, imece usulü çalışıyor.

Engebeli araziler ve yüksek dağlarla çevrili Çukurca'da geleneksel yöntemlerle çeltik ekimi yapan çiftçiler, günün ilk ışıklarıyla tarlalara girip, toprağı birlikte sürerek, küreklerle çeltik havuzları oluşturuyor.

"Gündüz yapıyoruz, akşam domuzlar gelip bozuyor"

Akraba ve komşularının yardımıyla Yeşiltaş Mahallesi'nde bulunan evinin önündeki çeltik tarlasını eken Selahattin Taş, Çukurca pirincinin doğal ve sağlıklı olduğunu belirterek, "Çeltik tarlalarında imece usulü çalışıyoruz. Türkiye'nin en iyi çeltiği ilçemizde üretiliyor; ancak domuz sürülerinden dolayı sıkıntı yaşıyoruz. Gündüz yapıyoruz, akşam domuzlar gelip bozuyor. Biz yetkililerden domuz avı için yardım bekliyoruz; çünkü tek geçim kaynağımız dedelerimizden gelen ekindir. Biz çeltik zamanı geldiğinde imece usulü ile çalışıyoruz. Bu gelenek çok eskilere dayanan bir gelenek. Bu geleneğimizi yaşatmaya çalışıyoruz" dedi.



