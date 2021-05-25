Haber Giriş: 25 Mayıs 2021 Salı 09:31Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Pınar Adası'nda mahsur kalan 29 kaçak göçmen kurtarıldı
[Fotoğraf: DHA]
Balıkesir’in Ayvalık ilçesi Pınar Adası'nda mahsur kalan 29 kaçak göçmen, Sahil Güvenli ekibi tarafından botla alınarak, kurtarıldı.
Balıkesir'de Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık'ın Pınar Adası'nda kaçak göçmenlerin bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Bölgeye giden ekipler, adadaki 29 kaçak göçmeni Sahil Güvenlik botuna alarak kurtardı.
Karaya çıkarılan göçmenler hakkında, 'Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu' hükümlerine göre işlem yapıldı.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler
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