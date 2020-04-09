İlçede her hafta Perşembe günleri kurulan ve Ankara'nın en eski pazarlarından biri olduğu bilinen Çubuk Pazarı'nda, Kovid-19 kapsamında alınan tedbirler ve kontroller sıklaştırıldı.

Pazara girişler belirlenen alanlardan kontrollü yapılırken, diğer giriş ve çıkışlar demir bariyerlerle kapatıldı. Girişte maskesiz gelen vatandaşlara zabıta ekipleri tarafından maske dağıtılırken, yaşı 65 ve üzeri olan vatandaşlar ile 20 yaşının altındaki vatandaşların pazara girişlerine izin verilmedi.

Vatandaşlar için belirli noktalara el dezenfektanı konulan pazarda "seçmece" alışverişe de izin verilmiyor. Talep edilen ürünler maske ve eldiven kullanan pazarcılar tarafından hazırlanıyor. Ekipler, esnafı ve vatandaşları maske kullanımı, sosyal mesafe ve el ile ürün seçilmemesine yönelik yasaklar konusunda bilgilendirdi. Pazarlarda vatandaşların ve esnafın uyması gereken tedbirler de sık sık anonslarla duyuruluyor.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, zabıta ekipleri ve veteriner hekimlerden oluşan ekiple pazarda denetimlerde bulundu.

Demirbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığınca pazar yerinde alınan tedbirlerin artırıldığını söyledi.

Vatandaşların sağlığı için artırılan tedbirleri en iyi şekilde uyguladıklarını belirten Demirbaş, şunları kaydetti:

"İlave tedbirler kapsamında pazarın giriş ve çıkışı sınırlandırıldı. Esnaf sayısının iki katı kadar pazara vatandaş alıyoruz. Tezgahlar arasında 3 metre boşluklar bırakıldı. Toplum sağlığı için ilçe genelinde olduğu gibi halk pazarlarımızda da kontrolü elden bırakmıyoruz. Bugüne kadar kamu kurum ve kuruluşları dahil yaklaşık 12 bin bina, ticari ve özel 10 bin araç dezenfekte edildi. Bunlarla birlikte 10 bin kolonya ve dezenfektan ürün ile 110 bin maske dağıtımına başladık. Her şey vatandaşımızın sağlığı için."