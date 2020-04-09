Temelleri 1845'te "Polis Nizamnamesi" ile atılan Türk Polis Teşkilatı, 323 bin 842 personeliyle kuruluşunun 175'inci yılını kutluyor.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, "Polis Nizamnamesi" ile 10 Nisan 1845'te kurulan Türk Polis Teşkilatı, 175 yıldır özgürlük ve güvenlik dengesi temelinde, hukuk devleti ilkeleri ve insan hakları perspektifiyle çağın teknolojik gelişmelerini yakından takip ederek, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak için 7 gün 24 saat özveriyle çalışıyor.

[Grafik: AA]

Merkez ve taşra olarak yapılandırılan teşkilat, suç ve suçluyla mücadelesini ulusal ve uluslararası alanda etkin şekilde sürdürüyor.

Polis teşkilatı, 2019 sonu verilerine göre, 323 bin 842 personeliyle ülke nüfusunun yüzde 79'una hizmet veriyor. Emniyet personelinin 307 bin 813'ü emniyet hizmetleri, 16 bin 29'u ise diğer hizmet sınıflarından oluşuyor.

Emniyet hizmetleri sınıfının yüzde 6,6'sını polis amirleri, yüzde 86,4'ünü polis memurları, yüzde 7'sini ise çarşı ve mahalle bekçileri oluşturuyor.

Emniyet teşkilatı bünyesinde 1, 2, 3 ve 4. sınıf olarak 3 bin 528 emniyet müdürü, 596 emniyet amiri, 402 başkomiser, 1932 komiser, 13 bin 994 komiser yardımcısı, 2 bin 268 kıdemli başpolis memuru, 2 bin 126 başpolis memuru, 261 bin 648 polis memuru, 21 bin 319 çarşı ve mahalle bekçisi görev yapıyor.

Polislerin yüzde 93'ü erkek, yüzde 7'si ise kadınlardan oluşuyor.

Personelin eğitim durumu

Teşkilatta 1121 ortaöğretim, 30 bin 772 lise, 264 bin 803 üniversite, 11 bin 50 yüksek lisans ve 67 doktora mezunu personel çalışıyor.

Temel amacı, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak olan teşkilat, kaliteli hizmet sunmanın nitelikli ve eğitimli insan gücüyle mümkün olduğu bilinciyle personelin eğitimi ve gelişimine yatırım yapıyor.

Polis amiri ya da memur adaylarına, Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürlüğü (PAEM), polis meslek yüksekokulları (PMYO), polis meslek eğitim merkezlerinde (POMEM) mesleki temel eğitim veriliyor.

PMYO'da adaylar, iki yıl süreyle ön lisans düzeyinde uygulamalı mesleki eğitim görüyor. POMEM'lerde ise lisans mezunu adaylar, mesleki temel eğitimlerini tamamlayarak polis memuru oluyor.

Geçen yıl 15 bin 608 kişi polis oldu

Teşkilata geçen yıl 2 bin 659 PAEM mezunu komiser yardımcısı, 2 bin 424'ü PMYO ve 13 bin 184'ü POMEM mezunu olmak üzere 15 bin 608 polis memuru ile 10 bin 245 bekçi kazandırıldı.

Teşkilatın geçen yıl düzenlediği hizmet içi eğitimlerden bir kısmı mükerrer olmak üzere 579 bin 495 personel yararlandı. Uluslararası eğitimlere de çeşitli ülkelerden çok sayıda kursiyer katıldı.