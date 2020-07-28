Yıldırım Beyazıt Mahallesi Şehit Gazi Alerdek Sokak üzerindeki tek katlı evde oturan ve yalnız yaşayan Suriye uyruklu Abdullah U. ile ev sahibi Fatih Dönmez arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma yaşandı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Abdullah U, Fatih Dönmez'i vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesine kaldırılan Dönmez, daha sonra Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Olaya müdahale eden polis aracına zarar vererek olay yerinden kaçan zanlı, kovalamaca sonucu yakalanarak gözaltına alındı.