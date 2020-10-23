Haber Giriş: Kaynak: DHA
COVID-19 için FDA onayı alan ilk ilaç 'Remdesivir' oldu
[Fotoğraf: AA]
Koronavirüs (COVID-19) tedavisinde kullanılmak üzere ABD Gıda ve İlaç İdaresi’nden (FDA) onay alan ilk ilaç “Remdesivir” oldu.
Gilead Science tarafından üretilen antiviral ilaç "Remdesivir"in yeni tip koronavirüs tedavisinde kullanılmasına FDA resmi onayı verdi. Böylece remdesivir koronavirüs tedavisi için FDA’dan onay alan ilk ilaç oldu.
Şirket tarafından yapılan açıklamada, “Remdesivir ABD'de onaylanmış ilk ve tek koronavirüs tedavisi” ifadesine yer verildi.
Etiketler: KoronavirüsSon Güncelleme: 23 Ekim 2020 Cuma 09:31
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