Haber Giriş: 22 Mart 2023 Çarşamba 15:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çorum'da yeğenini tabancayla öldüren kişi tutuklandı
İki gün önce tartıştığı yeğenini öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Hüseyin S.'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen Hüseyin S., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Çepni Mahallesi Çelik 3. Cadde'de 20 Mart'ta bir hurdacıda çıkan tartışmadaHüseyin S., yeğeni Rıza S.'yı tabancayla yaralamıştı. Hastaneye kaldırılan Rıza S. kurtarılamamış, kaçan dayı polis ekiplerince yakalanmıştı.
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