Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve kentte misafir edilen çocuklar için etkinlik organize etti.

Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen programda, konser, kukla gösterileri ve dans etkinlikleri yapıldı.





Çeşitli oyunlarla güzel vakit geçiren çocuklara yemek ikram edildi.

Etkinliğe katılan Vali Vekili Abdulkadir Şahin, İl Emniyet Müdürü Oğuzhan Yonca, İl Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı ve Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim'in eşi Hatice Sarıibrahim de çocuklarla vakit geçirdi.