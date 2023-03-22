İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince il genelinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan kişi ve gruplara yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Çalışma kapsamında E.K. ve C.T. yakalandı.

Bir başka operasyonda ekipler, aracında çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilen E.B'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E.K. ve E.B. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, C.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.