Haber Giriş: 22 Mart 2023 Çarşamba 14:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rize'de yakalanan uyuşturucu şüphelisi 2 kişi tutuklandı
Rize'de, uyuşturucu imalatı ve satışı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan ikisi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince il genelinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan kişi ve gruplara yönelik çalışma gerçekleştirildi.
Çalışma kapsamında E.K. ve C.T. yakalandı.
Bir başka operasyonda ekipler, aracında çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilen E.B'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E.K. ve E.B. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, C.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Rize
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