Haber Giriş: 22 Mart 2023 Çarşamba 12:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Erzurum'un yüksek kesimlerinde kar etkili oldu
Erzurum'un İspir ilçesinin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu. İlçede aralıklarla yağan sağanak yüksek rakımlı bölgelerde kara dönüştü.
Gölyurt Dağı Çalı Dere mevkisinde yoğun kar nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı.
İspir Belediyesi ve Karayolları ekipleri bölgede kar küreme çalışması yürüttü, yolda kalan araçları kurtardı.
Etiketler: Erzurum
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