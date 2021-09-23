Haber Giriş: 23 Eylül 2021 Perşembe 10:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çorum'da uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Çorum'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 6 zanlı gözaltına alındı.
Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.
Şehir merkezinde, uyuşturucu madde bulundurduğu ve kullandığı bilgisi edinilen 6 şüphelinin üzerlerinde ve bulundukları araçta arama yapan ekipler, 30 kapsül sentetik ecza, 16 sentetik uyuşturucu hap, 2,41 gram metamfetamin, 1,41 gram bonzai, 1 bıçak ve 1 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.
Gözaltına alınan 6 şüpheli emniyete götürüldü.
Etiketler: Çorum Uyuşturucu
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