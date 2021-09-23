Haber Giriş: 23 Eylül 2021 Perşembe 09:50Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Aydın’da 39 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotoğraf: İHA]
Aydın’ın Didim ilçesinde yunan unsurları tarafından cansalı içerisinde ölüme terk edilen 39 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Aydın’ın Didim ilçesinde edinilen bilgiye göre, Didim ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 4 can salı içerisindeki toplam 39 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kurtarılan göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.
Etiketler: Aydın Düzensiz Göçmenler
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