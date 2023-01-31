Olay, gece saatlerinde Kale Mahallesi Hamit Duran Caddesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre; aralarında borç nedeniyle husumet bulunan Ş.K., kardeşi Hasan K. ve diğer kardeşinin oğlu olan yeğeni Kemal G., sokakta karşılışınca tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi ile Ş.K., av tüfeğiyle kardeşi ve yeğenine ateş edip kaçtı.

Bacak ve kasıklarından yaralanan Hasan K. ve Kemal G., çağrılan ambulanslarla Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.

Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.