Haber Giriş: 31 Ocak 2023 Salı 09:42Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Okullar ne zaman açılacak? Yarıyıl tatili ne zaman bitiyor?
Milyonlarca öğrenci ve öğretmen için yarıyıl tatili başladı. Peki yarıyıl tatili ne zaman bitiyor? İkinci dönem ne zaman başlıyor? Okullar ne zaman açılacak? İşte 2022-2023 eğitim öğretim yılı takvimi...
Yaklaşık 19 milyon öğrenci ve 1 milyon 200 bin öğretmen 12 Eylül'de dersbaşı yaptı.
Ara tatil ne zaman?
Bakanlığın açıkladığı takvime göre okullarda ilk ara tatil 14-18 Kasım tarihleri arasında yapıldı.
İkinci ara tatil ise 17-20 Nisan 2023'de yapılacak. Ayrıca ikinci ara tatil, 21 Nisan'da başlayacak Ramazan Bayramı tatiliyle birleşecek.
Yarıyıl tatili ne zaman?
Yarıyıl tatili 23 Ocak'ta başlayacak 3 Şubat'ta sona erecek. Yaz tatili ise 16 Haziran 2023'te başlayacak.
Grafik: M. Furkan Terzi
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