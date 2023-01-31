Hoca Ömer Mahallesi'nde iki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, silah ve bıçağın kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Olayda biri silah diğeri ise bıçakla olmak üzere yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri, bölgede güvenlik önlemi alırken, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.