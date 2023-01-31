Haber Giriş: 31 Ocak 2023 Salı 07:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da silahlı bıçaklı kavga: 2 yaralı
[Fotograf: AA]
Adıyaman'da iki grup arasında çıkan silahlı bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.
Hoca Ömer Mahallesi'nde iki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, silah ve bıçağın kullanıldığı kavgaya dönüştü.
Olayda biri silah diğeri ise bıçakla olmak üzere yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Polis ekipleri, bölgede güvenlik önlemi alırken, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.
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