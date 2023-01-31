Haber Giriş: 31 Ocak 2023 Salı 07:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karaman'daki trafik kazasında hayatını kaybeden iki gencin cenazesi toprağa verildi
[Fotograf: AA]
Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 2 gencin cenazesi, memleketleri Konya'nın Güneysınır ilçesinde defnedildi.
Kazada hayatını kaybeden Yusuf Işık ve akrabası Furkan Işık'ın cenazeleri, yakınları tarafından morgdan alınarak, memleketleri Konya'nın Güneysınır ilçesinde getirildi.
İki gencin cenazesi, ilçeye bağlı Güneybağ Mahallesi'ndeki mezarlıkta kılınan cenaze namazının ardından, gözyaşları arasında toprağa verildi.
Yusuf Işık yönetimindeki otomobil, dün Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesinde şarampole devrilmiş, sürücü Işık olay yerinde hayatını kaybetmiş, araçtaki Yavuz Çeçen ve Furkan Işık hastaneye kaldırılmıştı.
Yaralılardan Furkan Işık, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.
Etiketler: Karaman
Son Haberler
- 07:07
- 06:44
- 06:38
- 06:32
- 06:25
Sıradaki Haber
Uşak'ta uyuşturucu bulunan otomobilin sürücüsü tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz