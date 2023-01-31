Haber Giriş: 31 Ocak 2023 Salı 07:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da 10 milyon 375 bin kaçak sigara ele geçirildi
[Fotograf: AA]
Manisa'da, konteyner ev taşıyan tırda 10 milyon 375 bin kaçak sigara bulundu.
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kaçak sigara getirilerek kentte piyasaya sürüleceği ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Takibe alınan tır, İzmir-Ankara kara yolunun Ahmetli ilçesi kesiminde durduruldu. Tırın dorsesinde bulunan konteyner evin içinde, kolilenmiş 10 milyon 375 bin bandrolsüz sigara ele geçirildi.
Tırın sürücüsü Z.P., gözaltına alındı.
Etiketler: Manisa Kaçakçılık Sigara
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