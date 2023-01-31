Kaza D-130 kara yolu Yalova istikametinde Tavşanlı ışıklı kavşakta meydana geldi. Kara yolu üzerinde seyreden iki hafif ticari araç henüz bilinmeyen nedenden dolayı çarpıştı.

Kaza sonrası çevredeki vatandaşların yardımıyla araçlarda yaralanan 3 kişi araçlardan çıkarıldı.

Olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekiplerince Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.