Haber Giriş: 31 Ocak 2023 Salı 07:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yalova'da trafik kazası: 3 yaralı
[Fotograf: AA]
Yalova'nın Tavşanlı beldesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaza D-130 kara yolu Yalova istikametinde Tavşanlı ışıklı kavşakta meydana geldi. Kara yolu üzerinde seyreden iki hafif ticari araç henüz bilinmeyen nedenden dolayı çarpıştı.
Kaza sonrası çevredeki vatandaşların yardımıyla araçlarda yaralanan 3 kişi araçlardan çıkarıldı.
Olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekiplerince Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.
Etiketler: Trafik Kazası Yalova
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