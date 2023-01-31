Haber Giriş: 31 Ocak 2023 Salı 01:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi
Adana'da silahlı saldırı sonucu yaralanan kişi, hastanede hayatını kaybetti.
Ceyhan ilçesi Namık Kemal Mahallesi'nde Murat Akbaş'a oturduğu apartmandan çıktığı sırada kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce tabancayla ateş açıldı.
Ağır yaralanan Akbaş, ambulansla sevk edildiği Ceyhan Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Olay yerinde inceleme yapan polis, 22 boş kovan buldu.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Etiketler: Adana
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