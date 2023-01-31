Haber Giriş: 31 Ocak 2023 Salı 07:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Uşak'ta uyuşturucu bulunan otomobilin sürücüsü tutuklandı
[Fotoğraf: Arşiv]
Uşak'ta polis ekiplerince yapılan aramada otomobilinde uyuşturucu hap bulunan sürücü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara-Uşak kara yolunda bir otomobili durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada 192 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Sürücü A.D., gözaltına alındı. Emniyet'teki işlemin ardından adliyeye sevk edilen A.D., sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Etiketler: Uşak Uyuşturucu
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