Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda ismi öğrenilemeyen ticari araç sürücüsü, başka bir aracın kendisini sıkıştırması sebebiyle refüje çarptı.

Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, devrilen araçtan yaralanmadan kurtuldu.

Araçta hasar oluştu. Polis, kazaya neden olan otomobil sürücüsünün yakalanabilmesi için çalışma başlattı.