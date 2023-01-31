Haber Giriş: 31 Ocak 2023 Salı 07:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de devrilen ticari araçta hasar oluştu
[Fotograf: AA]
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında araç kullanılmaz hale geldi.
Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda ismi öğrenilemeyen ticari araç sürücüsü, başka bir aracın kendisini sıkıştırması sebebiyle refüje çarptı.
Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, devrilen araçtan yaralanmadan kurtuldu.
Araçta hasar oluştu. Polis, kazaya neden olan otomobil sürücüsünün yakalanabilmesi için çalışma başlattı.
Etiketler: Kayseri Trafik Kazası
Son Haberler
- 07:07
- 06:44
- 06:38
- 06:32
- 06:25
Sıradaki Haber
Manisa'da 10 milyon 375 bin kaçak sigara ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz