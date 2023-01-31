Haber Giriş: 31 Ocak 2023 Salı 07:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de 5 bin 450 litre kaçak karışımlı akaryakıt ele geçirildi
[Fotograf: AA]
Mersin'in Tarsus ilçesinde 5 bin 450 litre kaçak karışımlı akaryakıt ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü'nün yazılı açıklamasına göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, akaryakıt kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda düzenlenen operasyonda S.A. idaresindeki kamyonette 4 bin litre kaçak karışımlı akaryakıt bulundu.
Ekipler, R.S.'nin adresinde de 1450 litre kaçak karışımlı akaryakıt ele geçirdi.
S.A. ve R.S. hakkında adli işlem yapıldı.
Etiketler: Mersin Kaçak Akaryakıt
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