Çorum'da taş işlemeciliği eğitimi alan kadınlar takı ve süs eşyası üretiyor

Mecitözü Kaymakamlığı ve Mecitözü Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü, ilçedeki yarı değerli taşların ekonomiye kazandırılması amacıyla kadınlara yönelik 2017'de taş işlemeciliği kursu açtı.

Kursa katılan kadınlardan 9'u dört aylık eğitimi başarıyla tamamladıktan sonra Mecitözü Yarı Değerli Taşları Üretme ve İşletme Kadın Girişim Kooperatifi'ni kurdu.

Kaymakamlık desteğiyle taş işleme için gerekli makine ve ekipmanları temin eden kadınlar, araziden topladıkları jasper, akik ve kalsedon gibi yarı değerli taşları işleyerek tespih, kolye, yüzük, bileklik gibi takı ve süs eşyalarına dönüştürüyor.

Taşın araziden toplanmasından atölyeye taşınmasına, burada şekil verilmesinden pazarlanmasına kadar tamamı kadın eliyle yapılan ve internetten satışa sunulan takılara yurdun dört bir yanından talep geliyor.

"Kursta öğrendiğimiz için taşları kolay ayırt edebiliyoruz"

Kooperatif Başkanı Ülker Ekici, Mecitözü'nün kıymetli taşlar açısından zengin bir bölge olduğunu, kadınlar olarak bu taşları ekonomiye kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Burada üretim yapan kadınların ekmeklerini taştan çıkardıklarını, aile bütçelerine ek gelir sağladığını belirten Ekici, 7 yıldır üretime devam ettiklerini anlattı.

Ürün çeşidinin ve miktarının her yıl arttığına dikkati çeken Ekici, "Sonradan gümüş işine girdik. Gümüş takıların boş kasalarını alıyoruz, taşlarını işleyip üretiyoruz. Bizim ilçemizden jasper, akik ve kalsedon taşları çıkıyor. Onları işleyip üretiyoruz. Aynı zamanda da diğer illerden gelen yarı değerli taşları da işliyoruz. İnsanlar istedikleri taşı bize gönderiyor ve hangi ürünü istiyorlarsa onlara üretip gönderebiliyoruz." dedi.

Taşları araziden zorlu bir süreçle topladıklarını vurgulayan Ekici, "Kendimiz motorlarla gidip, kasalara taşları topluyoruz. Taşlar yüzeyde oluyor genellikle. Kursta öğrendiğimiz için taşları kolay ayırt edebiliyoruz. Kadınlar olarak tarlaya gidip, binbir emekle topladığımız taşları atölyemize getirip, işleyip ürün haline getiriyoruz ve Türkiye'nin 81 iline satış yapıyoruz, ürünlerimiz 81 ilden talep görüyor." diye konuştu.

Ekici, yeni müşteriler bulmak için ulusal fuarlara katıldıklarını, son olarak İstanbul'daki EMITT'te yer aldıklarını sözlerine ekledi.

Ev hanımıyken gittiği kursla hayatı değişti

Yedi yıldır kooperatifte taş işleyen Mesude Kara ise çalışmayı çok sevdiğini, kooperatifte kendisini mutlu hissettiğini anlattı.

Ev hanımıyken taş işleme kursuna giderek hayatının değiştiğini ifade eden Kara, "Burada her işi yapabiliyorum. Taş topluyorum, ince kesicide taş kesiyorum, delme ve parlatma işlerini yapabiliyorum. Burada olmaktan çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Kooperatif öncesi herhangi bir gelirinin olmadığını belirten Kara, kooperatiften kazandığı parayı çocukları için kullandığını kaydetti.